В Электростали проводят выездную диспансеризацию для жителей

Выездная диспансеризация прошла 7 апреля в городском округе Электросталь. Жители смогли бесплатно проверить здоровье и выявить заболевания на ранней стадии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время выездной диспансеризации жители Электростали прошли комплексное обследование, которое позволяет выявить заболевания на ранних этапах или убедиться в их отсутствии. Обследование проводится бесплатно и доступно для всех желающих.

По итогам 2025 года диспансеризацию и профилактические осмотры в округе прошли более 30 тыс. человек. Медики выявили около 100 заболеваний, о которых пациенты ранее не знали.

В Электростальской больнице работает мобильный флюорограф, который используют для обследований на предприятиях. Работодатель может организовать диспансеризацию сотрудников без отрыва от производства, направив заявку на электронную почту info@muzecgb.ru с пометкой «Для проведения диспансеризации».

Также для жителей проводят Единые дни диспансеризации по выходным. Ближайший прием состоится 18 апреля в Электростальской центральной городской больнице по адресу: улица Пушкина, дом 3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.