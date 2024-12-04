В Электростали пройдет единый день диспансеризации 7 декабря

В эту субботу, 7 декабря, в Электростальской больнице, расположенной на ул. Пушкина, д. 3, пройдет единый день диспансеризации. Пройти обследование можно будет с 8:00 до 12:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Диспансеризация представляет собой бесплатное и добровольное медобследование, которое включает комплекс мероприятий: профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы, направленные на выявление хронических заболеваний, а также риска их развития. Комплексная диагностика организма помогает выявить возможные заболевания и факторы риска.

Также пройти диспансеризацию можно в определенный день и время, для этого необходимо записаться на портале «Госуслуги» или самостоятельно обратиться в поликлинику (к регистратору) для предварительной записи.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС (полис обязательного медицинского страхования Московской области) и СНИЛС.

Специалисты проведут скрининговые исследования и профилактическое консультирование, результаты можно будет получить при заключительном посещении врача-терапевта и в электронном виде на портале ЕПГУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.