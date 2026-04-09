В Электростали Подмосковья 8 апреля провели занятие «Школы родителей»

Занятие «Школы родителей» для будущих мам и пап прошло 8 апреля в городском округе Электросталь. Участникам рассказали об уходе за новорожденными и основах детской физиологии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие ориентировано на будущих родителей, которые хотят получить систематизированные знания о здоровье и развитии ребенка. Занятия проводят опытные неонатологи городских медицинских учреждений.

В рамках встречи специалисты разобрали физиологические особенности новорожденных, правила ежедневного гигиенического ухода, рекомендации по выбору одежды и пеленанию. Отдельное внимание уделили организации безопасного сна, основам грудного вскармливания и введению докорма, а также алгоритму действий при ухудшении состояния ребенка.

Участники смогли задать врачам интересующие вопросы. Такой формат помогает снизить психологическую напряженность и лучше подготовиться к появлению ребенка в семье.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.