В Электростали можно пройти обследование на цифровом маммографе

В трехэтажном здании Центральной медико-санитарной части № 21 установлен современный цифровой маммограф. Маммография назначается женщинам старше 40 лет 1 раз в 2 года с профилактической целью. Женщинам, имеющим заболевания молочных желез и наблюдающимся у онколога, кратность проведения маммографии рекомендует врач-онколог, сообщает пресс-служба администрации округа Электросталь.

Записаться на исследование можно на 3-м этаже в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 8:00 до 16:00. Для прикрепленного населения маммография проводится бесплатно. Направление на маммографию выдает врач акушер-гинеколог или терапевт.

У женщин репродуктивного возраста маммография проводится с 6-го по 11-й день цикла, а в период менопаузы — в любой день.

Кабинет маммографии работает с 7:30 до 9:30.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.