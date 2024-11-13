В Электростали 16 ноября пройдет единый день диспансеризации

16 ноября в Электростальской больнице на ул. Пушкина пройдет единый день диспансеризации. Диспансеризация — это бесплатное и добровольное медицинское обследование, которое представляет собой комплекс мероприятий, включающий профилактический медосмотр и дополнительные методы, направленные на выявление хронических заболеваний, а также риска их развития. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Комплексная диагностика организма помогает выявить возможные заболевания и факторы риска. Регулярное прохождение диспансеризации необходимо вне зависимости от самочувствия.

16 ноября пройти медицинское обследование можно будет в Электростальской больнице с 8:00 до 12:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС (полис обязательного медицинского страхования Московской области) и СНИЛС.

Чтобы пройти диспансеризацию в удобный день и время, гражданину необходимо записаться на портале «Госуслуги» или обратиться в поликлинику на стойку регистратора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.