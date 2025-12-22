В Екатеринбурге из пищевода пожилой женщины достали целую сосиску

В екатеринбургской ГКБ № 14 успешно провели операцию 70-летней женщине, которая поступила в больницу сразу после обеда, где целиком проглотила сосиску. Инородное тело крепко застряло в пищеводе, лишив пациентку возможности есть и пить, сообщает tagilcity.ru .

Заведующий отделением лучевой диагностики Алексей Ковалевский провел эндоскопическое вмешательство. Типичные попытки продвинуть застрявший объект оказались безрезультатными — сосиска оказалась слишком плотной, рассказали врачи ГКБ № 14.

Тогда доктора использовали коагуляционную петлю, чтобы разделить сосиску на части непосредственно в пищеводе. После этого фрагменты были осторожно перемещены в желудок. Вся манипуляция была выполнена через рот, без каких-либо хирургических надрезов.

Через короткое время пациентка была выписана из больницы в стабильном состоянии. Ковалевский отметил, что за свой 33-летний стаж работы столкнулся с подобным впервые, хотя случаи попадания инородных предметов в пищевод — довольно частое явление. Обычно это кости, плохо пережеванные куски мяса или зубные протезы. Особенно много таких обращений регистрируется в праздничные дни, когда люди переедают. Недостаточное количество зубов и избыточное количество пищи часто приводят к подобным инцидентам.

Медицинские работники напомнили, что при возникновении чувства застрявшего предмета и невозможности глотать необходимо немедленно обращаться за скорой медицинской помощью, поскольку самостоятельные попытки протолкнуть пищу могут привести к перфорации стенки пищевода.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.