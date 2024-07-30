В Егорьевской больнице состоялось открытие Школы паллиативного пациента

Школы паллиативного пациента открываются в медицинских учреждениях по всему Подмосковью. Теперь родственники паллиативных больных и другие желающие смогут посетить лекции и в Егорьевске, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Первое занятие прошло в поликлинике № 3. Его провела заведующая отделением паллиативной медицинской помощи Наталья Владимировна Нефедова. Она осветила вопросы, волнующие тех, кто ухаживает за маломобильными пациентами. Среди них:

зачем следить за гигиеной паллиативного пациента?

что входит в перечень ежедневных необходимых ухаживающих средств?

что можно и нужно делать, а что — категорически нельзя?

что входит в профилактику пролежней?

что необходимо для создания комфортной среды?

Уход за пациентом — одна из тем обучающих курсов школы. Помимо нее родственникам больных предлагается цикл занятий по психологической поддержке и контролю боли пациентов. Участников также ждут полезные лайфхаки и информация о современных технологиях, которые облегчают ежедневные уходовые процедуры. Лекции будут проходить в Егорьевской больнице каждый месяц.

«Школа паллиативного пациента в Егорьевской больнице — это важный шаг в направлении развития ухода за теми, кто нуждается в особой медицинской помощи и внимании. Помогать пациентам и их семьям в трудный период — наша миссия», — отметили в Егорьевской больнице.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.