В Егорьевской больнице представили нового главврача

С новым руководителем егорьевских медиков познакомила заместитель подмосковного Минздрава Ольга Отдельнова. Она отметила, что уровень Егорьевской больницы, по наличию уникальных профилей, в том числе сердечно-сосудистая хирургия, количеству и квалификации специалистов, темпам обновления, один из самых высоких в Подмосковье и Дмитрий Каприн сможет стать достойной опорой для сотрудников.

«Это молодой уникальный специалист, кандидат наук, который прошел большой путь от санитара до главврача, работал и в здравоохранении Ярославской области, и Москвы. Поэтому я думаю, что его опыт очень пригодится и в команде главных врачей нашего любимого Подмосковья», — сказала Отдельнова.

Успехов в новой должности Дмитрию Каприну пожелали также глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов и председатель Совета Депутатов Михаил Лавров. Они предложили главному врачу свою помощь и поддержку в вопросах поддержания и улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи в муниципалитете.

Дмитрий Андреевич Каприн родом из семьи врачей. Его профессиональный путь начался еще в 10-м классе, когда он стал подрабатывать санитаром в реанимационном зале одной из московских больниц. Он окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, защитил кандидатскую диссертацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.