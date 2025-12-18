В Егорьевске врачи успешно провели операцию на сердце участнику СВО

Антон, доброволец штурмовых войск, поступил в Егорьевскую больницу из Шатуры с жалобами на боль и учащенное сердцебиение. В течение полугода он страдал от нарушений сердечного ритма, из-за чего был направлен в отпуск по состоянию здоровья.

Пациент рассказал, что ранее обращался в пять медицинских учреждений, но только в Егорьевске ему предложили провести радиочастотную абляцию. После операции Антон отметил значительное улучшение самочувствия и поблагодарил врачей за профессионализм.

Радиочастотная абляция — малоинвазивная операция, позволяющая устранить аритмию путем прижигания участка сердца низковольтным электрическим током. В Егорьевском сосудистом центре такие операции проводят регулярно благодаря новому оборудованию, закупленному при поддержке министерства здравоохранения региона. За время работы центра выполнено более 50 подобных операций для жителей Егорьевска и других городов Подмосковья.

Антон уже готовится к выписке и планирует посвятить себя семье и помощи сослуживцам. Руководство центра и больницы планирует в следующем году создать условия для проведения операций методом криоабляции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.