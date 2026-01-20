В Егорьевске впервые применили внутрисосудистое УЗИ для диагностики сердца

20 января в Егорьевском региональном сосудистом центре впервые провели внутрисосудистое ультразвуковое исследование коронарных артерий сердца с помощью нового аппарата. Процедуру выполнили пациентке с ишемической болезнью сердца: через сосуды конечностей врачи подвели к коронарным артериям инструментарий с высокоточной камерой.

На экране аппарата медики получили детальное изображение состояния сосудов, что позволило оценить размер и состав бляшек. Благодаря этому врачи приняли решение рекомендовать открытую операцию вместо стентирования. За процессом наблюдали все специалисты центра, чтобы ознакомиться с возможностями нового оборудования. Перед внедрением техники сотрудники прошли обучение.

Руководитель регионального сосудистого центра Егорьевской больницы Фуркат Гафуров отметил, что теперь внутрисосудистое ультразвуковое исследование будут применять во всех случаях, когда показано стентирование. Новое оборудование поступило в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке Минздрава региона. Главный врач Дмитрий Каприн подчеркнул, что оснащение центра расширяет возможности оказания эффективной медицинской помощи по ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.