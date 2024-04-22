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В Егорьевске начнется строительство нового здравпункта в этом году

Министерство имущественных отношений Московской области согласовано Дирекции заказчика капитального строительства предоставление земельного участка площадью 0,2 га для строительства фельдшерского здравпункта в городском округе Егорьевск. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Строительство будет осуществляться в рамках государственной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры.

«Новый фельдшерский здравпункт появится в деревне Колычево, где жители, помимо стандартного осмотра фельдшером, смогут получить целый спектр медицинских услуг, что позволит повысить доступность оказания помощи жителям, проживающим в отдаленных территориях», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Здание оснастят по современным стандартам. Ввести объект в эксплуатацию планируется уже в этом году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.