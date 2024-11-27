В Егорьевске начнет работать новый рентген-кабинет с современным оборудованием

В рамках «Здравчаса» глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов и представители администрации посетили отделение лучевой диагностики. В настоящее время идет капитальный ремонт кабинета, где будет установлен новый комплекс рентгенодиагностического оборудования «МЕДИКС-Р-АМИРО» на три рабочих места. Об этом сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

Он предназначен для всех видов рентгенологических исследований — рентгеноскопии, рентгенографии и линейной томографии. Комплекс соответствует всем современным требованиям и обеспечивает надежность, безопасность и высокое качество изображений.

В кабинете уже завершили демонтажные работы, рабочие закончили заливку стяжки полов, штукатурные работы несущих стен и смонтировали защитный слой — свинцовые листы. Сейчас специалисты монтируют системы электроснабжения и вентиляции, а также каркас под отделку стеновыми панелями. Все это, по словам администрации Егорьевской больницы, стало возможным благодаря поддержке Минздрава Московской области и программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья».

Недавно в Егорьевской больнице обновили рентген-кабинет, который сейчас работает в круглосуточном режиме.

«Диагностика проводится как для пациентов стационара, так и для тех, кто обращается в приемное отделение. Снимки в цифровом формате передаются на сервер и доступны для просмотра всем врачам стационара и поликлиник. Новый аппарат обеспечивает высокое качество изображения при низкой лучевой нагрузке, что позволяет проводить более детальную диагностику», — рассказали в соцсетях Егорьевской больницы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.