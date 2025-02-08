В Дзержинском прошла донорская акция

Более 50 литров крови сдали жители Дзержинского в рамках донорской акции, сообщили в пресс-службе округа.

Организовал акцию Центр крови Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА).

Перед забором крови всех доноров обследуют врачи — к состоянию здоровья добровольцев предъявляются высокие требования.

«Это первая сдача крови для меня. Все прошло быстро и безболезненно. А главное — это необходимо. Ведь одна такая сдача крови спасает до трех жизней. А донация антирезусной плазмы может помочь предотвратить резус-конфликт и обеспечить здоровье женщин и их будущих детей», — поделилась своими впечатлениями жительница Дзержинского, многодетная мама Екатерина Исаева, воспитывающая шестерых детей.

Всего в этот день жители города сдали более 50 литров крови.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.