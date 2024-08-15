В Дзержинском прошла акция «Спаси жизнь» по сбору крови для жителей Курской области

«Это акт солидарности и поддержки — яркое свидетельство того, что в трудные времена граждане России готовы оказать друг другу помощь», — отметил глава города Андроник Пак. В этот день глава муниципалитета вместе с коллегами принял участие в акции «Спаси жизнь». Стоит отметить, что среди жителей Дзержинского, которые пришли сегодня в пункт сбора, было немало доноров со стажем. Были и те, кто впервые в своей жизни принял решение сдать кровь. Дзержинцы уверены, что собранные ими объемы крови спасут жизни пострадавшим жителям Курской области.

В эти дни в Дзержинском, в рамках акции «Доброе дело», идет сбор гуманитарной помощи для жителей приграничных территорий. В пункты сбора неравнодушные горожане приносят продукты питания, медикаменты, товары первой необходимости.

Уже завтра, 16 августа, в муниципалитете стартует акция «Доброе дело. Нашим школьникам», по сбору канцелярских товаров для школьников и гуманитарной помощи жителям приграничных районов Курской и Белгородской областей, а также новых субъектов Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручал компетентным сотрудникам направить в Курскую область автобусы в помощь людям, которые покидали родной регион. В итоге в область доставили и разместили 860 человек.

«Все регионы сейчас активно включились, чтобы не оставить в беде жителей Курской области. Конечно, и Подмосковье в трудную минуту не могло остаться в стороне. Мы подготовили детские лагеря, санатории, социальные учреждения в Клину, Пушкине, Егорьевске, Подольске, Ступине, Коломне и Люберцах, чтобы позаботиться о людях. За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. <…> Еще более 60 мальчишек и девчонок до 4 лет мы эвакуировали из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли ребят с паллиативным статусом, а Егорьевский „Добрый дом“ принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Воробьев.

6 августа ВСУ атаковали курское приграничье. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Из региона организовали эвакуацию жителей, в том числе в Подмосковье.