В Дзержинском прошел мониторинг хода капремонта городской поликлиники

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сегодня в 15:56

В настоящее время работы на объекте возобновлены и идут на всех четырех этажах. Как отметил глава города, общая строительная готовность объекта составляет 51%. До 25 октября планируется запуск системы отопления.

«Полностью завершены работы по гидроизоляции фундамента, кладка перегородок и утепления фасада здания. Ведутся работы по внутренней отделке; монтаж системы отопления; монтаж системы ХВС, ГВС и водоотведения; монтаж электроснабжения; разводке воздуховодов системы вентиляции, — сообщил Андроник Пак.

По информации представителей подрядной организации, все замечания, полученные в ходе мониторинга, будут учтены.

После подключения отопления рабочие приступят к внутренним работам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.