В Дзержинском пройдет единый день диспансеризации 12 и 26 апреля

ГБУЗ Московской области «Дзержинская больница» приглашает жителей города проверить свое здоровье в рамках диспансеризации. Специально для работающей части населения, кто занят в будни, по субботам проходят единые дни диспансеризации. Ближайшие числа — 12 и 26 апреля. В эти дни жители смогут пройти важные медицинские обследования и оценить свое здоровье. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Современные условия жизни требуют особого внимания к собственному здоровью. Врачи рекомендуют регулярно проходить диспансеризацию. Проверять артериальное давление, поскольку гипертония часто не проявляется на ранних стадиях, а риск ее появления существует в любом возрасте. Не менее важным является ежегодный анализ крови на уровень глюкозы и холестерина, который поможет выявить предрасположенность к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Особое внимание стоит уделить онкологическим заболеваниям, особенно если в вашей семье были такие случаи. В рамках I этапа диспансеризации проводятся рентген легких, гинекологический мазок на онкоцитологию, анализ кала на скрытую кровь для людей старше 40 лет, маммография для женщин и определение простат-специфического антигена (ПСА) для мужчин. Также не стоит забывать о регулярных стоматологических осмотрах и вакцинации, которые играют важную роль в поддержании здоровья.

Записаться на диспансеризацию или к терапевту можно по телефону 122, на портале «Здоровье», через чат-бота «Денис» в Телеграм, либо в инфомате в регистратуре. Прием взрослого населения на диспансеризацию будет осуществляться в субботу с 09:00 до 12:00. Не упустите шанс позаботиться о своем здоровье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.