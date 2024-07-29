В Дзержинском бригада медиков проводит диспансеризацию сотрудников горучреждений

25 июля бригада медиков ГБУЗ Московской области «Дзержинская больница» провела выездную диспансеризацию сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы города. На сегодняшний день выездными бригадами обследованы сотрудники 20 учреждений города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

При выявлении отклонений каждый был направлен на второй этап диспансеризации, включающий в себя более углубленные исследования и консультации узкопрофильных специалистов.

Врачи напоминают, что важно начать беспокоиться о своем здоровье прежде, чем оно начнет заявлять о себе сбоями. Если болезнь диагностирована на ранней стадии, то шанс на выздоровление гораздо выше. 27 июля в Дзержинском прошел очередной единый день диспансеризации.

По субботам диспансеризация проводится для тех, кто из-за занятости не может провести обследование состояния здоровья в рабочие дни.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.