В Дзержинском 28 сентября можно пройти диспансеризацию

Единый день диспансеризации пройдет в поликлинике Дзержинской больницы в субботу, 28 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благодаря диспансеризации можно вовремя выявить заболевания системы кровообращения, в первую очередь ишемическую болезнь сердца, злокачественные новообразования, сахарный диабет.

При наличии показаний пациент направляется на второй этап диспансеризации, включающий в себя углублённые исследования и консультации профильных специалистов.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Жителям Дзержинского напомнили, что при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Следует приходить натощак. Прием населения в субботу пройдет с 09:00 до 12:00 в кабинете № 5 взрослой поликлиники. В будние дни кабинет медицинской профилактики работает с 8:00 до 16:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.