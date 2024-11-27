В Дзержинской больнице состоится единый день диспансеризации 30 ноября

ГБУЗ Московской области «Дзержинская больница» информирует, что 30 ноября на базе медицинского учреждения (поликлиники) пройдет единый день диспансеризации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Регулярное прохождение профосмотров необходимо вне зависимости от самочувствия. Даже если человек считает себя здоровым, во время диспансеризации у него нередко обнаруживаются хронические заболевания, лечение которых наиболее эффективно именно на ранней стадии. При наличии показаний пациент направляется на второй, углубленный этап обследования.

Записаться на диспансеризацию можно по телефону 122, чат-бот «Денис» в Телеграм, а также в самой поликлинике. Диспансеризация в субботние дни позволяют проверить свое здоровье тем, кто не успевает это сделать в будничное время.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.