В двух крупных больницах Москвы внедрили принцип цифровой клиники

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В Москве работает 17 стационаров в цифровой среде

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что две крупные городские больницы начали функционировать по принципу цифровой клиники. Речь идет об МКНЦ имени Логинова и ГКБ № 52, сообщает «Вечерняя Москва».

В обоих учреждениях автоматизировали все сквозные процессы оказания медпомощи. За счет этого уже 17 столичных стационаров и скорая помощь смогли приступить к работе в цифровой среде.

«В начале года все лаборатории онкологических клиник стали цифровыми и теперь работают в единой информационной среде», — подчеркнул Собянин в Telegram-канале.

Благодаря системе у специалистов появилась возможность быстрее диагностировать заболевания и общаться на профессиональные темы с коллегами в онлайн-режиме.

Информацию об этапах лечения и диагностики можно найти в электронной медкарте в разделе «Госпитализация».