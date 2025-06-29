На базе медико-санитарной части № 9 в Дубне заработал Центр амбулаторной онкологической помощи. Жителей в Дубне консультируют три врача-онколога и другие узкие специалисты, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«На сегодняшний день в штате Центра работают три врача-онколога, которые развивают три направления деятельности: первичный амбулаторный прием онкологических пациентов, оперативная онкология — прежде всего заболевания кожи, доброкачественные и злокачественные, а также мы проводим химиотерапию на нашей базе», — рассказала заместитель начальника по медицинской части ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России Оксана Лекова.

Врач-онколог Григорий Озерин, который ведет прием в Центре амбулаторной онкологической помощи в Дубне, специализируется на проблемах молочной железы и кожи. Прямо на приёме он может провести дерматоскопию при помощи новейшего оборудования, а при необходимости и взять биопсию. Если у пациента выявлено доброкачественное новообразование, его в плановом или экстренном порядке можно удалить в поликлинике в Дубне радиоволновым методом.

«Медико-санитарная часть в Дубне продолжает развиваться. Здесь открываются новые отделения, активно развивается сотрудничество с городскими предприятиями. Главное, большое внимание уделяется диспансеризации, профилактике. Центр амбулаторной онкологической помощи также направлен на раннее выявление патологий, — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

При необходимости пациентов из Центра амбулаторной онкологической помощи в Дубне могут направить в федеральные центры для продолжения лечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.