В Дубне в два раза увеличили объем поставок вакцины от гриппа для детей

Более 9 тыс. доз вакцины от гриппа — в два раза больше, чем в прошлом году запланировано поставить в детские поликлиники в Дубне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

6600 уже распределены по прививочным кабинетам в рамках кампании по вакцинации. Она идет в Дубне в дошкольных учреждениях, лицеях и гимназиях, в больнице. Привито около 2 тысяч детей.

«Мы прививаем наших детей вакциной „Ультрикс Квадри“, самой оптимальной по составу, которая содержит четыре антигена — два типа „А“ и два типа „В“, таким образом она защищает от четырех штаммов гриппа», — отметила заведующая детской поликлиникой Дубненской больницы Алена Леонова.

Такая крупная поставка вакцины на старте прививочной кампании позволит уже в начале осени создать иммунную прослойку среди детей, являющихся группой риска. Важно сделать это до сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, который медики прогнозируют в этом году на декабрь–январь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.