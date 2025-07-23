В Дубне стартовал новый формат встреч жителей с врачами узкого профиля

Медико-санитарная часть № 9 в Дубне запустила новый формат встреч со специалистами узкого профиля «Я только спросить!»: у фонтана на территории учреждения все желающие могут присоединиться к лекции и беседе с врачами. Дебютантами стали неврологи с лекцией о когнитивных функциях мозга, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Участники были активные, задавали вопросы, участвовали в обсуждении. Мы нашли пациентов для своего отделения, пригласили на консультации. Нужно поднимать уровень осведомленности населения, чтобы они тщательнее следили за своим здоровьем», — поделилась одна из спикеров, заведующая неврологическим отделением ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России Ольга Майшева.

Ольга Майшева с врачом-неврологом Анастасией Карулиной рассказали о том, как сохранить когнитивные функции мозга на высоком уровне, дали рекомендации. Специалисты отметили, что жители, при наличии вопросов к здоровью своей нервной системы, могут обратиться в неврологическое отделение медико-санитарной части за консультацией. При необходимости им проведут когнитивный чекап и разработают индивидуальный план лечения.

«В Дубне постоянно работаем над тем, чтобы медицина становилась доступнее. Для этого мы регулярно проводим дни здоровья в городских парках, СНТ, медики проводят лекции и встречи с дубненцами в библиотеках, Совете ветеранов. Эта акция — еще одна шаг навстречу пациентам», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Первая встреча была приурочена ко Всемирному дню мозга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.

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