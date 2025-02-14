В Дубне прошли диспансеризацию свыше 1,5 тыс человек с января

С начала года в городской больнице уже более 1,5 тысяч жителей Дубны прошло комплексное обследование. Диспансеризация ориентирована на профилактику различных заболеваний и их раннее выявление. В ходе обследований можно обнаружить такие болезни, как сахарный диабет, заболевания дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, а также новообразования и иные патологии, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для эффективного выявления возможных заболеваний поликлиники городской больницы Дубны оборудованы современными диагностическими приборами: флюорографом, маммографом, рентген-аппаратом, МРТ, а также аппаратами УЗИ и функциональной диагностики. Прием пациентов осуществляется квалифицированными специалистами — терапевтами, кардиологами, неврологами, эндокринологами, гастроэнтерологами, пульмонологами, колопроктологами и другими. После проведенного обследования жители могут получить консультацию нужного врача и, в случае необходимости, эффективное лечение. Кроме того, результаты анализов и исследований можно обсудить с врачом, записавшись на телемедицинскую консультацию, не посещая поликлинику.

«Организовали работу поликлиник не только в будние дни, но и по субботам. На базе передвижного медицинского комплекса выезжаем в парки, а также для проведения обследования сотрудников на рабочих местах. Делаем все для того, чтобы каждый житель Дубны нашел время для диспансеризации и проявил заботу о своем здоровье», — поделился главный врач ГБУЗ МО «Дубненская больница» Игорь Давронов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.