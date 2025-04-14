В Дубне открылось отделение медико-психологической реабилитации участников СВО

На территории медико-санитарной части № 9 в Дубне созданы все условия для комплексного и поэтапного восстановления участников СВО. Для помощи ветеранам и бойцам специальной военной операции медики подключили и нестандартные, но доказавшие свою эффективность методы: есть кабинеты лечения боли, психологической и социальной поддержки и даже палаты семейного счастья. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас в палате семейного счастья — семья из Дубны. Здесь восстанавливается участник СВО, Максим Большаков. Вероника Скворцова навестила бойца и тепло пообщалась с его супругой и детьми. Руководитель ФМБА России высоко оценила такой подход и назвала его — правильным опытом.

Обойдя новое отделение и заглянув в кабинеты, где медики действительно творят чудеса, Вероника Скворцова отметила, важно, что и здесь с каждым пациентом работает мультидисциплинарная команда врачей.

«В реабилитационном отделении ветеранам специальной военной операции и другим пациентам, которые перенесли травмы и повреждения, оказываются все виды медицинской и социальной реабилитации. С каждым ветераном работает мультидисциплинарная команда. Под потребности каждого пациента формируются индивидуальные наборы средств реабилитации, чтобы человек мог разрабатывать двигательные навыки, тренировать когнитивные функции: память, внимание, скорость реакции, снижать психоэмоциональное напряжение», — сказала Вероника Скворцова.

Сейчас в стенах медико-санитарной части проходят реабилитацию полсотни участников СВО. У большинства их них зафиксировано комплексное поражение, а значит, требуется серьёзный подход к лечению. Новое отделение рассчитано на 26 коек.

«Уже проделана колоссальная работа. Впереди — важные задачи. Медики творят чудеса и возвращают к жизни наших бойцов. Спасибо!», — поблагодарил врачей глава Дубны Максим Тихомиров.

Одно из новых направлений — сотрудничество с протезной лабораторией: его специалисты сами приезжают в Дубну, чтобы снять мерки с ветеранов СВО, делают макеты протезов. Постпротезная реабилитация проходит также в стенах МСЧ. То, что это отделение — одно из самых необходимых в стране, отмечает и Герой России, ветеран СВО Николай Евдокимов. На открытие в медико-санитарную часть № 9 он приехал из Якутии.

«Представляете как без ноги заново учиться ходить по песку, мокрым поверхностям — это трудоемкая работа и люди все разные. Подход нужен к каждому особый, спасибо всем большое», — сказал Герой России, ветеран СВО Николай Евдокимов.

Финальной точкой открытия стало символическое зажжение Маяка Победы. То, что впереди всех ждет Победа — как на фронте, так и здесь, над травмами, в медико-санитарной части № 9 не сомневаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что необходимо настраивать работу специальных центров, чтобы помогать семьям мобилизованных и идти им навстречу во всех вопросах.

«Есть разные обращения и разные ситуации. Нам должно быть до всего дело, и мы должны так настроить работу центров, чтобы максимально идти навстречу», — отметил Воробьев.