В Дубне начали проводить «выездную» Школу сахарного диабета

Эндокринологи медико-санитарной части № 9 ФМБА России в Дубне провели первое занятие «выездной» школы сахарного диабета. Встреча прошла в Доме ветеранов. Ее посетили все желающие: и те, кто страдает сахарным диабетом, и те, кто боится им заболеть, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Нам важно проинформировать как можно больше людей, которые находятся в группе риска по заболеванию сахарным диабетом, особенно людей пожилого возраста», — отметил по итогам встречи врач-эндокринолог Анас Мунзер.

В рамках первого вводного занятия в Школе сахарного диабета разобрали причины появления заболевания, его возможные последствия и особенности лечения. Участников встречи научили пользоваться глюкометром и замерять уровень сахара. В ходе занятия его могли определить все желающие. Всего в Школе сахарного диабета — пять лекций, по одной в неделю. На них рассказывают о правильном питании и приеме лекарственных средств для диабетиков, уровне физических нагрузок, а также обучают многим практическим аспектам, которые должны соблюдать люди с диабетом или предиабетом.

«В нашем наукограде работают чуткие и преданные своему делу медики. Специалисты как Дубненской больницы, так и медико-санитарной части № 9 готовы сами приходить к нашим ветеранам: они проводят для них бесплатные консультации, лекции, организовывают городки здоровья. Мы делаем все, чтобы наши жители серебряного возраста ни в чем не нуждались — особенно в качественной медицинской помощи», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.