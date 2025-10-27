В Дубне начали проводить малоинвазивные операции с помощью нового оборудования

Новый электрохирургический блок LigaSure для малоинвазивных операций поставили в Дубненскую больницу. Он позволяет с минимальными разрезами и кровотечениями провести полноценное оперативное вмешательство: например, удалить новообразования или камни, провести экстренные операции как взрослым, так и детям. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«При малоинвазивных операциях пациент быстрее восстанавливается, и ускорение реабилитации пациентов приводит к меньшей задержке в стационаре. Это выгодно и пациенту, и хирургу, так как способствует увеличению количества случаев и количества людей, которым мы можем оказать помощь в короткое время», — отметил преимущества появления нового аппарата заведующий хирургическим отделением Дубненской больницы Тарас Тарасюк.

Электрохирургический блок особенно активно используют в урологии и хирургии. Малоинвазивные вмешательства пациенты переносят легче, чем операции открытого типа. При разрезах тканей с помощью нового оборудования сразу происходит прижигание мелких кровеносных сосудов, которые повреждаются в процессе, поэтому кровопотеря у пациента минимальна. Работа хирурга проводится прицельно на поврежденном органе, не беспокоя при этом соседние.

«Наши врачи уверенно держат лидирующие позиции в регионе по проведению малоинвазивных хирургических вмешательств. Недавно сам посещал Дубненскую больницу в рамках рабочего визита, пообщался с пациентами: они отметили высокий уровень всей больницы и обслуживающего персонала. Благодарю градообразующие предприятия за помощь нашим медикам. Это большое дело не только для жителей наукограда, но и для всего северного Подмосковья», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.