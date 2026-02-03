В Дрезне Орехово-Зуевского округа открыли обновленное физиотерапевтическое отделение

Физиотерапевтическое отделение филиала № 7 Орехово-Зуевской больницы в Дрезне вновь начало работу после капитального ремонта. В отделении полностью обновили инженерные коммуникации и создали современные условия для пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В филиале № 7 Орехово-Зуевской больницы завершили капитальный ремонт физиотерапевтического отделения. После обновления помещение стало более комфортным и безопасным для пациентов, а все инженерные системы — водоснабжение, отопление и канализация — были полностью заменены.

Исполняющая обязанности заведующего филиалом, врач-терапевт Любовь Демкина отметила, что ремонт был направлен не только на косметические улучшения, но и на обеспечение безопасности функционирования отделения.

«Теперь наши пациенты будут проходить необходимые физиотерапевтические процедуры в современных, светлых и комфортных условиях», — рассказала Демкина.

Физиотерапевтическое отделение играет важную роль в системе восстановительного лечения. Ежегодно его услугами пользуются более 10 000 человек, включая взрослых и детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.