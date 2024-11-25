В Дорохове Рузского округа 27 нояря пройдет консультация лор-врача

Жителей Рузского округа знакомят с графиком выездов узких специалистов по подразделениям Рузской больницы на ноябрь 2024 года. 27 ноября в Дороховской поликлинике пациентов проконсультирует врач-оториноларинголог. Прием — по живой очереди. Прием пациентов будет осуществляться с 9:00 до 13:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Выездные приемы полезны для жителей Рузского округа, так как они дают возможность пациентам получить консультации и лечение у узкоспециализированных врачей без необходимости посещать больницу. Это экономит время и силы пациентов, а также позволяет врачам проводить осмотры и назначать лечение непосредственно на месте.

Это особенно важно для пожилых людей и тех, кто проживает в отдаленных районах.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа «Здравоохранение».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.