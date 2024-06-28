В донорской акции Коломны приняли участие более 40 человек

«Каждая единица крови для нас очень ценна. Пациентов, нуждающихся в переливании крови, с каждым годом становится все больше. Мы благодарны всем донорам, кто находит время на это благое дело. Конечно, мы благодарны Конькобежному центру «Коломна» за предоставленные помещения. Здесь для доноров созданы очень хорошие условия», — рассказала заведующая отделением переливания крови Коломенской областной больницы Лариса Сахарова.

Сегодня в донорской акции приняли участие 43 человека, к донации были допущены 33 из них. Всего собрано 14,85 литра крови. Следующая акция состоится в октябре.

«Мы делаем все, чтобы организаторам и участникам донорской акции было у нас комфортно. Потребности в донорской крови ежегодно возрастают — идет специальная военная операция, сохраняется высокий риск террористической угрозы. Кроме того, кровь и ее компоненты необходимы для оказания плановой и экстренной медицинской помощи, для производства современных лекарственных препаратов. Это действительно очень нужная акция и мы рады быть ее соорганизаторами», — прокомментировал генеральный директор конькобежного центра «Коломна» Сергей Орлов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.