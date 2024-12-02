В Домодедовской больнице врачи удалили миому матки весом 7 кг

В Домодедовскую больницу поступила 52-летняя женщина с жалобами на увеличение живота, боль в области почек, затруднения при дыхании. Проведенное обследование выявило крупную миому матки, которая занимала всю брюшную полость и сдавливала внутренние органы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В ходе операции мы удалили миому матки весом 7 кг. Освободили внутренние органы от сдавления, убрали сопутствующие спаечные образования. Удаленные ткани направлены на гистологический анализ», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Павел Елисеев.

В настоящее время женщина выписана из больницы, чувствует себя хорошо и вернулась к обычной жизни.

Специалисты напоминают о важности посещения женщинами гинеколога 1–2 раза в год даже при отсутствии жалоб. Своевременный осмотр у врача позволит вовремя выявить заболевания и предотвратить их осложнения. Гинекологический медицинский осмотр и онкоскрининг включены в диспансеризацию. Записаться к врачу можно по тел. 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации или чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.