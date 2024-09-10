В Домодедово за пару часов вакцинировались более 100 человек

Более 100 человек вакцинировались против сезонных инфекций на прошедших выходных в парке «Елочки», сообщили в пресс-службе городского округа Домодедово.

С 7 сентября мобильная поликлиника Домодедовской больницы работает каждую субботу с 10 до 14 часов. Сюда может обратиться любой желающий сделать прививку против гриппа и пневмококка (взрослое население) без предварительной записи.

При себе желательно иметь паспорт и полис ОМС Московской области.

Вакцинация против гриппа отечественными препаратами «Совиграпп» и «Флю-М» проводится также во всех амбулаториях и поликлиниках Домодедовской больницы. Для комплексной защиты от инфекций медики рекомендуют одновременно вакцинироваться против гриппа и пневмококка препаратом «Превенар-13».

«Вакцинация снижает вероятность заражения. Медики готовы приехать на место, чтобы привить сразу весь коллектив — это безусловно удобно», — глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.