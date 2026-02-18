сегодня в 17:13

В Домодедово прошла лекция о поддержании иммунитета для участников «Школы здоровья»

В городском округе Домодедово 17 февраля состоялась встреча «Школы здоровья» проекта «Активное долголетие», где врач-терапевт Юлия Капустянская рассказала о работе иммунной системы и способах ее укрепления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедово 17 февраля прошла очередная лекция «Школы здоровья» в рамках проекта «Активное долголетие». Врач-терапевт Домодедовской больницы Юлия Капустянская объяснила слушателям, как работает иммунная система и какую роль она играет в защите организма от вирусов и бактерий.

Специалист дала практические рекомендации по укреплению иммунитета и подчеркнула важность осознанного отношения к профилактике заболеваний. По словам Юлии Капустянской, понимание принципов работы иммунной системы помогает заботиться о здоровье и предотвращать болезни.

Участники клуба «Активное долголетие» отметили, что такие встречи востребованы и позволяют получать достоверную медицинскую информацию напрямую от специалистов. В завершение лекции врач поделилась рецептом белковых ватрушек, напомнив о значении правильного питания для поддержки иммунитета.

«Школа здоровья» продолжит проводить встречи для жителей округа, чтобы информировать о способах сохранения и укрепления здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.