В Домодедово проходит плановый ремонт педиатрического отделения

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В педиатрическом отделении городского округа Домодедово на улице Талалихина, дом 4 в микрорайоне Западный проходит плановый ремонт, сообщили в местной администрации.

В настоящее время строители ведут демонтаж внутри помещений и скоро приступят к их обновлению.

После проведённых работ педиатрическое отделение на улице Талалихина, дом 4 в микрорайоне Западный кардинально преобразится.

Здесь будут полностью заменены входные и межкабинетные двери, а также появится новая сантехника.

Строители обновят стены и потолки, выкрасив их в комфортные цвета. Полы покроют линолиумом.

Ремонт ориентировочно продлится до конца третьего квартала 2024 года.



Ранее Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам. «Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.

