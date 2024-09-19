В Домодедово планируют открыть полноценную поликлинику

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева посетила Востряковскую врачебную амбулаторию. На встрече также были жители, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов и заведующей стационаром № 2 в мкр. Авиационный Лариса Попкова. В формате «Здравчаса» обсудили увеличение штата врачей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Амбулатория обслуживает больше 6 тысяч жителей. С вводом домов ЖК «Космос» жителей станет ещё больше. Сейчас в амбулатории работают: 3 врача-терапевта, 2 врача –педиатра. Есть прививочный и процедурный кабинеты, но нет приёма узких специалистов. Капитальный ремонт здесь прошел 2 года назад, площади позволяют вести дополнительные приемы врачей-специалистов.

«По результатам встречи принято решение на месте Востряковской амбулатории открыть полноценную поликлинику № 5, где будут вести прием врачи-терапевты, врачи-педиатры и врачи-специалисты», — Андрей Осипов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что с осени этого года для сотрудников бригад Московской областной станции скорой медпомощи, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться денежная компенсация.

«Мы все понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. И в ночь, и в любую погоду наши фельдшеры, врачи, санитары спешат туда, где нужна срочная помощь или счет уже идет на минуты. Это значит — и скорость на трассе, а если надо — и путь по бездорожью, по сложным участкам», — сказал Воробьев.

Он отметил, что медики могут работать на месте аварий и ЧП. Ситуации на дежурстве бывают самые разные, непредсказуемые и опасные.

«Поэтому мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи — это и наши медики, и водители», — добавил губернатор.