В Домодедове обсудили успехи стоматологии и транспортную доступность ее филиалов

На встрече в формате «Здравчаса» с участием главы городского округа Домодедово Евгенией Хрусталевой и главного врача Домодедовской городской стоматологии Михаила Каюгина обсудили не только заслуги стоматологической поликлиники, но и вопросы, с которыми обращаются жители, а также проводимые работы по модернизации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Домодедово находится среди передовых муниципалитетов по качеству оказания стоматологических услуг», — сказала Евгения Хрусталева.

Медучреждение крупнейшее в области — больше 65 стоматологических кресел.

«На Каширском шоссе, 36А в этом году провели ремонт и замену оборудования в трех кабинетах, ввели в строй новый современный стоматологический томограф, а также сделали ремонт в регистратуре на втором этаже, теперь она соответствует всем современным требованиям», — главный врач городской стоматологии Михаил Каюгин.

Прорывом стало открытие в 2023 году кабинета для лечения зубов под наркозом. Раньше в очереди на эту процедуру стояло больше 800 человек, а ожидать приходилось до 2 лет. Сейчас филиал закрывает потребность в стоматологических услугах не только Домодедово, но и соседних муниципалитетов. За год вылечили больше 530 маленьких пациентов из разных городов Подмосковья.

Планируется расширение стоматологии, для этого есть финансовая возможность, также администрация городского округа выделила дополнительные площади на Батырева, 35 в микрорайоне Южный. Однако стоит вопрос транспортной доступности этого филиала.

Отмечается, что с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области будет прорабатываться вопрос продления маршрута 593 с заездом на разворотный круг у самой поликлиники для удобства пациентов. С 7 октября «Мострансавто» планирует выставить автобус на маршрут 13к. Он будет ходить 1 раз в час и останавливаться рядом с поликлиникой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.