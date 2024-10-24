В Домодедово на улице Лунная появится новое медучреждение

Проводится подготовка к строительству нового педиатрического отделения на улице Лунная, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Домодедово.

Глава Домодедово Евгения Хрусталева, главный врач Домодедовской больницы и родители маленьких пациентов обсудили предоставление медицинской помощи.

К педиатрическому отделению № 2, где недавно провели ремонт, прикреплено порядка 9 тысяч детей, принимает 8 педиатров. Детей становится больше, а конфигурация помещений не позволяет увеличить мощность — встал вопрос о новом медучреждении. В нём будут вести приём педиатры, врачи-специалисты, откроется блок для приёма больных с острыми заболеваниями, рентген-кабинет, кабинеты для проведения физиотерапевтических процедур и диагностики.

«На данный момент от Минздрава получено медико-экономическое обоснование, идёт процесс оформления разрешительных документов, решаются вопросы по включению проекта возведения поликлиники в программу строительства. Администрацией проведена большая работа по согласованию и формированию земельного участка, сейчас идёт процедура смены вида разрешённого использования», — Евгения Хрусталева.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.