В Домодедове запустили выездную диспансеризацию для работников

Домодедовская больница начала выезжать на предприятия округа для проведения диспансеризации сотрудников. Медики проводят осмотры, консультации и вакцинацию прямо на рабочих местах по предварительной заявке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Домодедовская больница запустила корпоративную программу укрепления здоровья для организаций округа. Теперь сотрудникам не нужно посещать поликлинику — специалисты приезжают в офисы и на предприятия по предварительной договоренности.

Программа включает лекции врачей, консультации, вакцинацию и первичную диагностику. Участие для организаций бесплатное. Для присоединения необходимо направить заявку на электронную почту dcgb1@mail.ru, указав в теме письма: «Диспансеризация. Название организации. Контактный номер телефона».

Инициативу уже обсудили с представителями Торгово-промышленной палаты округа. В больнице отметили, что формат удобен как для работодателей, так и для сотрудников.

«Считаю, создавать комфортные условия для заботы о здоровье — это правильная тенденция», — подчеркнула глава Домодедова Евгения Хрусталева.

По данным медиков, с начала 2026 года диспансеризацию в Московской области прошли 1 млн человек. У 18 тыс. жителей выявили ранее не диагностированные заболевания, в том числе около 300 случаев онкологии. Ранее подобные осмотры ежегодно проводились в бюджетных учреждениях, теперь практика распространяется и на бизнес.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.