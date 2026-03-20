В Домодедове врачи спасли пациента с тромбозом артерии мозга

В Домодедове врачи сосудистого центра спасли 60-летнего мужчину с тромбозом базилярной артерии — одной из самых опасных форм ишемического инсульта. Пациента экстренно доставили в больницу, где ему провели малоинвазивную операцию в пределах «золотого часа», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина поступил в сосудистый центр Домодедовской больницы в крайне тяжелом состоянии с сильным головокружением, нарушением речи и двигательных функций. Почувствовав резкое ухудшение самочувствия, он вызвал скорую помощь, и бригада оперативно доставила его в приемное отделение.

После обследования врачи диагностировали тромбоз базилярной артерии, которая снабжает кровью жизненно важные отделы мозга. Это одна из наиболее агрессивных форм ишемического инсульта. В сосудистом центре пациенту провели тромбоаспирацию на современном ангиографе. Оборудование поступило в больницу в прошлом году по региональной программе «Здравоохранение Подмосковья».

Кровоток удалось быстро восстановить, и пациент практически сразу пришел в сознание. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«При инсульте действует правило „золотого часа“ — если помощь оказана в первые четыре часа после сосудистой катастрофы, последствия могут быть минимальными. Нам это удалось», — прокомментировал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения сосудистого центра Леонид Гинзбург.

Сосудистый центр в Домодедове стал первым в Подмосковье, где в 2017 году начали выполнять такие высокотехнологичные операции. Эндоваскулярная хирургия позволяет проводить вмешательства на сосудах без разрезов — через небольшие проколы под местной анестезией.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.