В Домодедове провели онкоскрининг в стоматологической поликлинике

Акция по онкоскринингу прошла 24 марта в Домодедовской стоматологической поликлинике ко Всемирному дню здоровья полости рта. Жители округа смогли бесплатно проверить состояние слизистой и получить консультации врачей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В обследовании приняли участие жители Домодедова, которые хотели проверить состояние зубов и десен. Диагностику проводили с помощью аппарата АФС, позволяющего оценить состояние слизистой по ее светоотражению и выявить возможные патологии на ранней стадии.

«Используется аппарат АФС, с помощью этого аппарата мы светим в полость рта, и в зависимости от того, как светится слизистая, мы уже понимаем, есть ли там какая-то патология или нет», — пояснила заведующая стоматологическим отделением Елена Лифанова.

Она добавила, что заболевания слизистой могут перерасти в онкологию, поэтому важно внимательно относиться к здоровью и проходить осмотр не реже одного раза в год. Курение, травмирование слизистой и плохая гигиена повышают риски развития заболеваний.

Если во время осмотра выявляют подозрительные изменения, пациентов направляют в специализированные учреждения для дополнительной диагностики.

«Мы, если выявляем, маршрутизируем их дальше в специализированные учреждения, где уже проводят более глубокий анализ. У двух-трех человек в год подтверждается, но так как это было выявлено на ранних стадиях, это достаточно простое лечение», — отметил главный врач поликлиники Михаил Каюгин.

Он подчеркнул, что пройти такое обследование можно и в обычный прием у стоматолога по полису ОМС. Услуга входит в программу обязательного медицинского страхования и предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.