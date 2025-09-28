В Домодедове прошла встреча, посвященная сахарному диабету

В Домодедове состоялся очередной урок в рамках проекта «Школа здоровья», на котором обсуждалась актуальная тема — «Сахарный диабет: эпидемия 21 века». Встреча собрала слушателей старшего поколения, среди которых была Елена Дмитриевна, которая уже столкнулась с этим коварным заболеванием, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Жизнь не стоит на месте, меняется, медицина идет вперед. И получение знаний всегда актуально», — отметила участница клуба «Активное долголетие» Елена Веремеева, подчеркивая важность образовательных мероприятий для пожилых людей.

Заместитель главного врача Домодедовской больницы Марина Малина рассказала присутствующим о сахарном диабете, о группах риска, первых признаках заболевания и методах профилактики. Она акцентировала внимание на важности раннего начала лечения.

«Мы даем такие практические рекомендации для них, которыми они будут пользоваться в обычной жизни. Я думаю, что эта информация полезна и эффективна», — сказала Малина.

Школа здоровья представляет особый интерес для людей пожилого возраста, которые стремятся заботиться о своем здоровье. Заведующая отделением медицинской профилактики Домодедовской городской больницы Юлия Капустянская старается сделать уроки увлекательными и запоминающимися.

«После каждой лекции мы проводим викторину. Когда я вижу, что большое количество людей отвечает правильно, это мотивирует нас. Это значит, что они внимательнo слушали», — добавила она.

Проект стартовал в мае текущего года, и его организаторы планируют, чтобы он стал длительным. Темы следующих встреч будут определяться самими слушателями, что делает проект еще более интересным и полезным для участников.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.