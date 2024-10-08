В Домодедове применяют видеохирургическую методику проведения операций при грыже

В подмосковном Домодедове применяют видеохирургическую методику проведения операций при грыже пищеводного отверстия диафрагмы — причины хронической изжоги. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

35-летний мужчина на протяжении полугода страдал от хронической изжоги и в итоге обратился за медицинской помощью. Врачи хирургического отделения № 2 стационара № 2 (больница мкр. Авиационный) провели диагностику (гастроскопию, а также рентгеноскопию пищевода и желудка).

После этого пациенту была выполнена лапароскопическая операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы.

Такие оперативные вмешательства на высокотехнологичном медоборудовании здесь проводятся с 2020 года.

«Что такое изжога? Не просто дискомфортное состояние, которое можно „запить содой“. Научное название — гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Это когда кислая среда желудка забрасывается в пищевод, вызывая повреждение слизистой, жжение и боли за грудиной, отрыжку, кислый и горький привкус во рту. Одной из хирургических причин ГЭРБ является грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. В нашем отделении при этом диагнозе мы проводим высокотехнологичные малоинвазивные операции и навсегда избавляем пациентов от изжоги», — рассказал врач-хирург хирургического отделения № 2 стационара № 2 В. В. Чепурко.

Консультации пациентов, страдающих постоянной изжогой, проводят заведующий хирургическим отделением № 2 стационара № 2, врач высшей категории М. Б. Шарнов и врач-хирург высшей категории В. В. Чепурко.

Запись проводится по телефонам: 8(496)792-79-45, 8(916) 721-34-90 по будням. Если вам не ответили, значит врачи работают в операционной, набирайте повторно, телефоны настроены только на входящие звонки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.