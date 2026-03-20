В Домодедове на встрече «Здравчас» выросла оценка медпомощи

Встреча в формате «Здравчас» прошла 17 марта в Домодедове, где представители администрации и медучреждений обсудили с жителями качество лечения. Уровень удовлетворенности медицинской помощью в округе вырос до 53% при норме 46%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил, что за последнее время показатель удовлетворенности медицинской помощью увеличился и достиг 53% при нормативе 46%. По его словам, это свидетельствует о положительных изменениях в системе здравоохранения округа и о том, что пациенты уже ощущают результаты проведенной работы.

Руководитель стоматологической поликлиники Михаил Каюгин напомнил жителям о важности профилактики.

«Регулярно надо посещать стоматолога. Штат большой, укомплектован. ОМС отделение мы последние 1,5–2 года занимаемся ремонтом и все обновлено», — отметил Каюгин.

Заместитель главы городского округа Юлия Терещенко подчеркнула, что открытый диалог с пациентами особенно важен для такой чувствительной сферы, как здравоохранение. По ее словам, обратная связь помогает корректировать нововведения, а качество и своевременность медицинской помощи напрямую влияют на удовлетворенность жителей.

Формат «Здравчас» позволяет оперативно рассматривать обращения граждан и выстраивать прямую коммуникацию между пациентами и системой здравоохранения.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.