В Домодедове можно бесплатно узнать о состоянии своего здоровья

В Домодедовской городской больнице проходит диспансеризация. Можно бесплатно узнать все о состоянии своего здоровья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Комплексное обследование, пациентам с 18 до 39 лет необходимо проходить раз в три года, а после 40 — каждый год. Преимущество диспансеризации — это выявление заболеваний на раннем этапе когда можно подобрать самое эффективное лечение.

«Во-первых, регулярное обследование важно для нашего здоровья. Во-вторых, это нужно, чтобы показать пример окружающим что нужно заботиться о своем здоровье. На ранних стадиях можно обнаружить болезнь или порадоваться, что ты здоров», — рассказала Галина Болотина, учитель русского языка и литературы.

Диспансеризация проходит в несколько этапов: анкетирование, базовый медосмотр, онкологический скрининг и, если возникает необходимость, дополнительные обследования для уточнения диагноза. Чтобы быстро и эффективно пройти обследование важно правильно подготовиться. По словам специалистов чтобы получить достоверный результат анализа крови его нужно сдавать натощак. А если запись на вторую смену то утром можно позавтракать, а после воздержаться от приёма пищи хотя бы на 4 часа. Также пациенты могут принести готовые результаты исследований, которые проходили в течение года, например, маммографию или флюорографию.

Пациентам от 40 до 75 лет необходимо принести анализ кала в аптечном контейнере. Анализ кала на скрытую кровь необходим для того, чтобы, как можно раньше, могли выявить источники кровотечений в нижних отделах желудочно-кишечного тракта.

Домодедовская больница вступила в пилотный проект по раннему скринингу злокачественных образований желудочно-кишечного тракта. Если у пациента есть предрасположенность к заболеванию, то ему предлагают анкетирование и дополнительные обследования.

Диспансеризация в Домодедовской городской больнице проходит в отдельном помещении, в отделении медицинской профилактики. Там пациенты смогут проверить здоровье и не встретиться с теми, кто пришёл в больницу с вирусными заболеваниями.

«Очень удобно приходить в определенное время и есть маршрут по кабинетам. А еще здесь достаточно доброжелательная обстановка. Если что-то не понимаешь, не услышал, персонал больницы все расскажет и покажет. Большое спасибо организаторам и медикам», — поделилась своим впечатлением о прохождении диспансеризации Галина Болотина.

Администрация Домодедовской больницы сообщает, что записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по телефону 122 или через инфоматы в поликлиниках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.