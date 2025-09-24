В Домодедове более 4 тыс жителей сделали прививку от гриппа

В городском округе Домодедово в стремлении защитить себя и своих близких от сезонного гриппа, более 4 тысяч жителей округа уже успели пройти вакцинацию. Особенно для тех, кто не может посетить медицинские учреждения в будние дни, организована работа мобильной бригады. Каждую субботу сентября и октября с 10:00 до 14:00 в парке «Елочки» у досугового центра можно сделать прививку без предварительной записи — достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Взрослые жители могут получить вакцинацию во всех подразделениях Домодедовской больницы, включая поликлиники, сельские амбулатории, ФАПы и центр медицинской профилактики «Здоровье Подмосковья». Для прививки используются безопасные отечественные препараты «Совигрипп» и «Флю-М».

Что касается детей, для них вакцинация проводится по направлению педиатра в детской городской поликлинике, педиатрических отделениях, а также в школах и детских садах с согласия родителей. В этом случае используется препарат «УльриксКвадри».

Для маломобильных граждан предусмотрена выездная вакцинация на дому. Заявку можно оставить через участкового врача-терапевта.

Врачи настоятельно рекомендуют рассмотреть возможность комплексной защиты: помимо прививки от гриппа, стоит сделать вакцинацию против пневмококка препаратом «Превенар-13», иммунитет от которого сохраняется до трех лет. Также вакцинацию можно совместить с диспансеризацией.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.