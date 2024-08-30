В Долгопрудном заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа

В Долгопрудном — осень на пороге, а значит приближается и сезон простуд. Самое время позаботиться о своем здоровье и сделать прививку от гриппа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вакцинация в Долгопрудном от сезонных инфекций доступна как для взрослых, так и для детей.

В поликлиниках округа прививку беременным и детям делают препаратом «Ультрикс Квадри», для взрослых предназначены «Совигрипп» и «Флю-М».

Запись на вакцинацию осуществляется по единому номеру телефона 122 (запись к врачу, вызов врача на дом, получение справочной информации), в личном кабинете портала государственных услуг, в телеграм-боте Денис, на приеме у врача, через инфомат в поликлинике.

Но привиться от гриппа можно будет и в мобильном пункте. В сентябре для удобства жителей они откроются в МФЦ Долгопрудного, центре культурно-общественных связей и в кабинете врача общей практики в Новых Водниках. Здесь можно будет вакцинироваться без записи, потребуются паспорт и номер полиса ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.