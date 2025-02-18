В Долгопрудном врачи спасли пациента с критическим сужением сосудов сердца

Врачи Долгопрудного диагностировали острую левожелудочковую недостаточность, сопровождаемую отеком легких и нестабильной гемодинамикой, когда по скорой помощи был экстренно доставлен в тяжелом состоянии пожилой мужчина. Состояние пациента прогрессивно и стремительно ухудшалось. После дообследования мужчина был экстренно направлен в рентген-эндовоскулярную операционную, к этому моменту уже находясь на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эндоваскулярные хирурги выявили тяжелую критическую патологию, которая представляла собой атеросклеротическую бляшку, сужающую просвет одной из артерий на 95%, а другой — на 99%.

Врачи выполнили сложную операцию и ликвидировали осложненный бляшкой стеноз.

Героями дня стали заведующий отделением рентгенэндовоскулярных методов диагностики и лечения Владимир Сорокин и заведующий отделением кардиологии Альберт Ягудаев.

После операции состояние пациента стабилизировалось и постепенно улучшалось. Через 12 часов мужчина был снят с аппарата ИВЛ, а на следующие сутки переведен из реанимации в обычную палату кардиологического отделения, где продолжил получать необходимое медикаментозное лечение. Через 5 дней после поступления в стационар мужчина выписан в добром здравии на амбулаторное наблюдение.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.