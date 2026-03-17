Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 15:46

В Долгопрудном врачи спасли пациента от ампутации ноги

В Долгопрудном 43-летнему мужчине с тяжелым поражением артерий нижних конечностей провели сложную гибридную операцию и восстановили кровоток, что позволило избежать гангрены и ампутации. Пациента выписали домой после улучшения состояния, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудненскую клиническую больницу госпитализировали 43-летнего мужчину с жалобами на боли в левой ноге при малейшей физической нагрузке. По итогам обследования врачи диагностировали тяжелое атеросклеротическое поражение артерий нижних конечностей.

Было установлено, что подвздошные артерии слева полностью закупорены, что создавало прямую угрозу развития гангрены и последующей ампутации конечности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

