В Долгопрудном врачи предотвратили повторный инсульт у пациента

В Долгопрудном 69-летнему мужчине после перенесенных ишемических инсультов провели сложную операцию на сонной артерии и предотвратили риск повторного удара. Пациента выписали 5 апреля в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В отделение сосудистой хирургии Долгопрудненской клинической больницы поступил 69-летний мужчина, ранее перенесший ишемические инсульты. При обследовании врачи выявили серьезные патологии сонной артерии, обеспечивающей кровоснабжение головного мозга. Именно это поражение стало причиной перенесенных инсультов и сохраняло угрозу повторного сосудистого события в ближайшем будущем.

Медики приняли решение о проведении хирургического вмешательства. Сложную операцию выполнила сердечно-сосудистый хирург Мадина Магомедова под руководством заведующего отделением сосудистой хирургии Алексея Варина. В ходе вмешательства специалисты устранили патологию и выпрямили пораженный участок артерии.

После операции кровоснабжение головного мозга было восстановлено. Благодаря своевременным действиям врачей удалось снизить риск повторного инсульта. 5 апреля пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии для дальнейшего амбулаторного лечения и наблюдения специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.