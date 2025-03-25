В Долгопрудном врачи извлекли из носа женщины уголь

В Долгопрудненскую больницу обратилась 42-летняя женщина, у которой в течение года было затрудненное дыхание и обильные выделения из носа. Кроме того, месяц назад к симптомам добавился неприятный запах. Проведенная диагностика выявила у пациентки инородное тело в носовой полости. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Пациентка была госпитализирована в стационар для проведения хирургического лечения. В результате 40-минутной операции мы по частям извлекли уголь, застрявший в грибковых наростах. Определить, древесный или каменный уголь застрял в носовом ходе женщины, визуально не удалось. Но, судя по крепости извлекаемых частиц, можно подозревать, что уголь всё же каменный. Женщина не помнит, как он оказался в ее носовой полости. Все же хочется напомнить об опасности самолечения и применения «народных методов». Если вы почувствовали себя плохо, не стоит усугублять ситуацию. Лучше сразу обращайтесь за медицинской помощью», — сказал заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и выписана на амбулаторное наблюдение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.